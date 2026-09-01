Sprinkleranlage löst in Labor aus: Feuerwehr saugt Wasser ab

München (dpa/lby) - Nachdem eine Sprinkleranlage in einem Münchner Labor ausgelöst hat, hat die Feuerwehr das Wasser absaugen müssen. Es habe am Montag mehrere Zentimeter hoch in dem gesamten Labor gestanden, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Die Sprinkleranlage hatte zuvor wegen eines Brandes ausgelöst.

In dem Labor eines Herstellers für Mobilfunkgeräte haben unter anderem sensible Messgeräte sowie Platinen gestanden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Ein größerer Schaden durch die Flammen konnte demnach aber verhindert werden. Feuerwehrleute mussten letztlich nur noch ein glimmendes Klimagerät löschen.

Das Labor hatte den Angaben zufolge eine Größe von etwa 200 Quadratmetern. Dies entspricht etwa der Fläche einer geräumigen Vier- bis Fünfzimmerwohnung.