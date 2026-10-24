Fehlende Demut: Hoeneß kritisiert Bayern-Jungstar Karl

München (dpa) - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Kritik an Jung-Nationalspieler Lennart Karl geübt und eine Aussprache mit dem 18-Jährigen angekündigt. «Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen. Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut», sagte Hoeneß in einem Interview der «Welt am Sonntag».

Nach Ansicht des 75-Jährigen haben die Lobeshymnen dem Senkrechtstarter der vergangenen Saison ein wenig den Kopf verdreht. «Junge Spieler brauchen auch Druck. Ich weiß nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt», sagte Hoeneß und befand: «Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen.»

Karl läuft Bestform hinterher

Karl hatte in der Vorsaison mit neun Toren und acht Vorlagen bei den Bayern-Profis voll eingeschlagen und auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Die WM im Sommer verpasste er jedoch wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel, den er sich kurz vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zugezogen hatte. Seither läuft er seiner Bestform hinterher und kam in den bisherigen neun Pflichtspielen nur 267 Minuten zum Einsatz.

Sportvorstand Max Eberl nahm Karl in Schutz. «Ich glaube, das was mit Lenny passiert, ist ein völlig normaler Prozess eines Jungprofis», sagte Eberl am Tag vor dem Spiel am Sonntag beim SC Freiburg. Es gebe keine Karriere, auch nicht von weltweiten Topstars, die reibungslos und ohne Probleme nur nach oben gegangen sei.

In der Vorsaison habe sich Karl überragend auf höchstem Niveau eingebracht. «Jetzt ist die Erwartungshaltung an ihn eine ganz andere», sagte Eberl. Die in der abgelaufenen Spielzeit gezeigten Leistungen würden nun als Standard genommen, die nächsten Schritte müssten quasi automatisch folgen. «Vielleicht erwartet das Lenny auch von sich selbst. Aber das ist ein normaler Prozess, den er durchläuft und den wir auch verstehen. Wir unterstützen ihn und sind hundert Prozent sicher, dass er sein Niveau wieder erreichen wird, und dann wird er von da seine nächsten Schritte gehen», sagte Eberl.