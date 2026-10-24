Nach Regenschauern zeigt sich ein wenig die Sonne

München (dpa/lby) - Nach regnerisch-trüben Tagen zeigt sich am Samstag zumindest zeitweise die Sonne über dem Freistaat. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, bleibt es zwar meist wolkig und windig, am Nachmittag sollen sich aber bayernweit immer wieder sonnige Phasen zeigen. Am Sonntag dürfte es dann wieder ungemütlich werden.

Der Samstag beginnt demnach vielerorts - insbesondere im Allgäu und im Bayerischen Wald - mit Regenschauern, die jedoch zunehmend nachlassen sollen. Dazu rechnet der DWD mit mäßigem bis frischem Südwestwind und teils starken, vor allem auf den Bergen auch stürmischen Böen. Die Temperaturen dürften sich zwischen 7 und 13 Grad einpendeln, in höheren Lagen einige Grad kühler. Auf der Zugspitze könnte es -9 Grad kalt werden.

Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag

In der - wegen der Zeitumstellung um eine Stunde längeren - Nacht zum Sonntag ziehen Wolken und Regen auf, die Temperatur sinkt auf 8 bis 1 Grad. Ab der zweiten Nachthälfte bis Sonntagabend sei laut dem DWD vielerorts mit Dauerregen zu rechnen.

In Nordbayern könne es am Nachmittag von Mainfranken her auflockern. Richtung Oberfranken seien kurze Gewitter aber nicht ausgeschlossen. Es bleibe windig oder sogar stürmisch und die Temperaturen im Freistaat lägen den Angaben zufolge zwischen 8 und 14 Grad.