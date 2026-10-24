Haus im Oberallgäu brennt - 31 Menschen evakuiert

Balderschwang (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Haus in Balderschwang im Oberallgäu sind 31 Menschen evakuiert worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden werde auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt.

In dem Haus, das an größere Reise- und Feriengruppen vermietet wird, waren demnach zum Zeitpunkt des Brandes zwei Gruppen untergebracht, im Erdgeschoss 15 und im Obergeschoss 16 Menschen. Sie hätten in der Nacht Brandgeruch bemerkt.

Brandermittler kommen am Montag

Das Gebäude stand der Polizei zufolge komplett in Flammen. Inzwischen sei der Brand gelöscht. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet.

Zur Brandursache gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Es gebe Hinweise, dass sich das Feuer von einem Kamin aus ausgebreitet haben könnte. Das sei eine erste Einschätzung der Feuerwehr. Brandermittler sollen den Angaben zufolge am Montag die Ursache untersuchen.