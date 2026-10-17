Feucht und kühl zum Wochenende in Bayern

München (dpa/lby) - Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter in Bayern kühl und nass: Der Deutsche Wetterdienst sagt für den heutigen Samstag Wolken und teils schauerartigen Regen voraus. Die Höchsttemperaturen liegen in Nordbayern bei etwa 14 Grad, in der Oberpfalz und im südöstlichen Oberbayern etwas wärmer bei 17 bis 18 Grad.

Der Sonntag wird demnach auch nicht freundlicher. Nach einer regnerischen Nacht sollen die Niederschläge im Laufe des Tages zwar abklingen, doch wird es laut Prognose noch ein wenig kühler. Die höchsten Temperaturen und die wenigsten Wolken sind mit Werten von 15 bis 19 Grad vom Bayerwald bis zum östlichen Alpenrand zu erwarten. Mehr Sonne erwarten die Meteorologen demnach erst wieder im Laufe des Montags.