Nächtlicher Brand in Oberbayern: Ein Toter und 35 Evakuierte

Rosenheim (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rosenheim ist ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben mussten in der Nacht etwa 35 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Demnach brach das Feuer in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung im vierten Stock aus. Der mutmaßliche 52-jährige Bewohner erlitt nach Angaben eines Sprechers der Polizei schwerste Brandwunden, wurde erfolglos reanimiert und starb noch vor Ort. Er sei allein in der Wohnung gewesen. Die Brandursache sei aktuell unklar.

Die evakuierten Menschen konnten inzwischen zurück in ihre Wohnungen. Der Brand ist gelöscht, hieß es. Durch das Feuer sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer blieb den Angaben zufolge auf die Wohnung begrenzt.