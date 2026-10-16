Geisterfahrer-Unfall nahe Bamberg - Vier Schwerverletzte

Bamberg (dpa/lby) - Ein Geisterfahrer hat auf der A70 bei Bamberg einen Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht. Der 46-Jährige sei an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später kollidierte sein Auto mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Die Autobahn musste dann am Abend für mehrere Stunden voll gesperrt werden - in beide Richtungen. Später wurde dann zunächst die Fahrbahn Richtung Bayreuth wieder freigegeben.

Vier Fahrzeuguínsassen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Sie kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Nach derzeitigem Stand bestehe keine Lebensgefahr, hieß es. Warum der 46-Jährige gegen 18.30 falsch auf die Autobahn aufgefahren war, war noch unklar.