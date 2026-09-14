Feuer im Keller: 80 Menschen müssen Reha-Zentrum verlassen

Bad Kötzting (dpa/lby) - Wegen eines Heizungsbrands im Keller samt Millionenschaden ist ein Reha-Zentrum in Bad Kötzting (Landkreis Cham) evakuiert worden. Rund 60 Patientinnen und Patienten sowie 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten das Gebäude am Morgen verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei Menschen erlitten demnach eine Rauchvergiftung und wurden leicht verletzt. Zuvor hatten Medien berichtet.

Das Feuer brach aus zunächst unbekannter Ursache im Keller aus. Dichter Rauch zog durch Teile des Gebäudes. Die Stockwerke über dem Keller waren verraucht und mussten durchlüftet werden. Rund 200 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Schaden im siebenstelligen Bereich. Die Patientinnen und Patienten wurden in andere Bereiche des Reha-Zentrums verlegt.