Feuer in Hotel - Brandstiftung vermutet

Aschheim (dpa/lby) - Wegen eines Brandes in einem Hotel in Aschheim bei München haben 130 Gäste mitten in der Nacht zu Mittwoch ihre Zimmer verlassen müssen. Die Feuerwehr löschte den Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer in einem Büro im Erdgeschoss hatte aber zu so starker Rauchentwicklung geführt, dass die Hotelgäste nicht in ihre Zimmer zurückkehren konnten und in umliegenden Hotels untergebracht wurden.

Verletzt wurde bei dem Feuer, das etwa um 1.00 Uhr ausgebrochen war, niemand. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.