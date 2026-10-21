Lkw kippt auf Autobahn um – hoher Sachschaden

Pilsting (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 92 bei Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) umgekippt. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt und von Rettungskräften aus seiner Kabine befreit, wie die Polizei mitteilte. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Der Sattelzug war am Dienstagabend in Richtung München unterwegs, als er nach Polizeiangaben wegen eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam. Zugmaschine und Auflieger kippten auf die rechte Seite. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 105.000 Euro geschätzt.

Nach Polizeiangaben sollte der Lastwagen am Mittwochvormittag geborgen werden. Dafür könnte die rechte Fahrspur teilweise gesperrt werden. Ob die Bergung inzwischen abgeschlossen ist, war zunächst unklar.