Zwei Unfälle auf Autobahn 7 – zwei Menschen verletzt

Steinsfeld (dpa/lby) - Bei zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen auf der Autobahn 7 bei Steinsfeld (Landkreis Ansbach) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Allein beim ersten Unfall entstand ein Sachschaden von rund 85.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Ein 68 Jahre alter Autofahrer wechselte demnach am Dienstagabend zum Überholen von der rechten auf die linke Spur. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen ein anderes Auto, das daraufhin auf seinen Wagen auffuhr. Die beiden Menschen in dem auffahrenden Auto wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Wenige Minuten später erkannte ein 29 Jahre alter Autofahrer die noch ungesicherte Unfallstelle offenbar zu spät und fuhr auf das bereits verunglückte Auto auf. Dabei entstand weiterer hoher Sachschaden, dessen genaue Höhe zunächst unklar blieb. Für die Bergungsarbeiten wurde die A7 in Richtung Ulm vollständig gesperrt.