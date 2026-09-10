Frau droht in Straßenbahn mit angeblicher Bombe

Würzburg (dpa/lby) - Eine 54-Jährige soll in einer Straßenbahn in Würzburg mit einer angeblichen Bombe gedroht haben. Die wohnungslose Frau sei daraufhin festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Sie soll den Angaben zufolge am Mittwochabend gegenüber anderen Fahrgästen gesagt haben, eine Bombe bei sich zu haben. Zeugen informierten den Fahrer, der die Bahn stoppte und die Polizei rief.

Die alarmierten Beamten durchsuchten die Frau, ihre Sachen und die Bahn, eine Bombe fanden sie aber nicht. Dabei stellten sie aber ein Schwert sicher, das die 54-Jährige verpackt in einem Einkaufswagen bei sich hatte.

Der Straßenbahnverkehr stand wegen des Einsatzes rund zwanzig Minuten still. Die Frau wurde im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Sie muss sich den Angaben nach wegen des Vorwurfs der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten.