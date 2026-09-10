FC Bayern empfängt im DFB-Pokal Magdeburg am 28. Oktober

München (dpa/lby) - Der FC Bayern bestreitet sein Zweitrundenheimspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg am 28. Oktober (20.45 Uhr/ARD und Sky). Dies ergab die zeitgenaue Terminierung der insgesamt 16 Partien durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Drei Tage danach empfangen die Doublesieger aus München in der Allianz Arena Borussia Dortmund zum Klassiker in der Bundesliga.

Ebenfalls am 28. Oktober (20.45 Uhr) will der 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga bei Bayer Leverkusen die Überraschung schaffen und den Erstligisten aus dem Wettbewerb werfen. Eröffnet wird die zweite Runde im DFB-Pokal tags zuvor am 27. Oktober. Der FC Augsburg tritt bei Drittligist SG Sonnenhof Großaspach (18.00 Uhr) an.