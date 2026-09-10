Wanderer stürzt 80 Meter ab und überlebt schwer verletzt

Kochel am See (dpa/lby) - Ein 35-Jähriger ist beim Wandern 80 Meter über steiles Gelände abgestürzt und hat schwer verletzt überlebt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann mit seinen beiden Hunden bei Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) wandern.

Der 35-Jährige habe am Dienstagnachmittag nach einiger Zeit den Wanderweg verlassen und sei oberhalb eines sehr steilen Grashanges abgestürzt. Über das teils felsige Gelände stürzte er laut Polizei 80 Meter bis in ein Bachbett, in dem er schwer verletzt liegen blieb.

Die Angehörigen des Mannes meldeten ihn am Abend vermisst, wie die Polizei mitteilte. Bei einer großen Suchaktion sei der Mann gefunden und medizinisch versorgt worden. Danach wurde er laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. Die Hunde des Mannes sind verschwunden.