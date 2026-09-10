Milder Herbsttag mit Sonne

München (dpa/lby) - Freundliches Herbstwetter lädt heute bayernweit zum Spaziergang oder zu anderen Freizeitaktivitäten im Freien ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Sonne, lockeren Quellwolken und milden Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. An den Alpen kann es auch vereinzelt Schauer geben. In der Nacht zum Freitag ist dann mancherorts schon erster Frost möglich.

Auch am Freitag soll es sonnig und überwiegend trocken sein. Lediglich zwischen den Werdenfelser Alpen und dem Bayerischen Wald rechnet der DWD mit Wolken und stellenweise etwas Regen. Mit 18 bis 25 Grad soll es wieder mild-warm werden. Mit einem ebenfalls sonnigen Wochenende gehen die Sommerferien zu Ende.