ADAC: Mit dem Ferienende rollt die Rückreisewelle

München (dpa/lby) - Am Wochenende dürfte es voll werden auf den Straßen in Bayern und darüber hinaus. Der ADAC rechnet anlässlich des Ferienendes (14. September) mit starkem Rückreiseverkehr, insbesondere auf den Routen aus dem Süden sowie von den Küsten kommend.

Zu den am meisten staugefährdeten Autobahnen zählt der Verkehrsclub die A3, A8, A9, A95 und A96 sowie den Autobahnring um München, die A99. Gerade am Wochenende kommt der übliche Ausflugsverkehr hinzu. Auch in Baden-Württemberg enden die Sommerferien.

In Österreich dürfte die Verkehrslage auf den Hauptreiserouten ebenfalls angespannt sein. Dazu zählt der ADAC die West-, die Tauern-, die Karawanken-, die Inntal- sowie die Brenner-Autobahn. Auch auf der Fernpass-Bundesstraße, der B179, sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In der Schweiz rechnet der ADAC mit dichtem Verkehr auf der A1, A2 (Gotthardroute), A3 sowie der A13 (San-Bernardino-Route). Bei der Einreise nach Deutschland können aufgrund der Grenzkontrollen Wartezeiten entstehen.