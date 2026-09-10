«Ausnahmefußballer» Appelkamp: Fürth hofft auf Rückkehr

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hofft für das Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum auf die Rückkehr von Unterschiedsspieler Shinta Appelkamp. Trainer Heiko Vogel musste zuletzt auf den Neuzugang von Fortuna Düsseldorf wegen muskulärer Probleme verzichten. «Ich bin ganz guter Dinge, dass wir es bis Samstag schaffen können», meinte Vogel vor der Dienstreise ins Ruhrgebiet.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen mit den Bochumern innerhalb von knapp drei Wochen. Das erste Duell in dieser Saison hatten die Fürther zuhause im DFB-Pokal mit 1:2 verloren. Vogel erwartet die Bochumer nun «wesentlich vehementer» im Angriff, weil sie ein Heimspiel haben. Dadurch sollten sich mehr Räume für die eigenen Angriffe ergeben.

Appelkamp wäre dabei eine immense Bereicherung. Der gebürtige Japaner sei der Spieler «mit dem größten kreativen Potenzial» in seiner Mannschaft, schwärmte Vogel. Er könne auch mit einem «Nicht-Ball-Kontakt» für Gefahr sorgen. Appelkamp sei «immer Herr der Lage. Shinta ist der komplette Spieler von Kopf bis Fuß», führte Vogel weiter aus. «Für mich ist er ein Ausnahmespieler, den wir leider nur einmal im Kader haben.»