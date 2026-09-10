Nach Sprengstofffund: 38-Jähriger in U-Haft

Egloffstein (dpa/lby) - Nach dem Fund von Sprengstoff bei Egloffstein (Landkreis Forchheim) sitzt ein 38-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Bekannter hatte der Polizei gemeldet, bei dem Wohnanwesen des Mannes einen gezündeten Molotowcocktail und einen selbst gebastelten Böller gefunden zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Vor Ort fanden die Beamten außerdem eine selbst gebaute Rohrbombe. Ein Stück Wiese sei abgebrannt gewesen.

Noch in derselben Nacht am Donnerstag vor einer Woche durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizei zusammen mit Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts die Wohnung des Mannes und nahmen ihn fest. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen ihn.

Warum der Mann mit Sprengstoff experimentierte, ist laut Polizei noch unklar. Straffällig war der 38-Jährige laut Polizei bisher nicht geworden. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass er sich in extremistischen Kreisen bewege.