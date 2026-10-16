Frau greift wahllos Passanten an - drei Verletzte

Neusäß (dpa/lby) - Eine 48-Jährige hat in Neusäß (Landkreis Augsburg) offenbar wahllos drei Passanten angegriffen und leicht verletzt. Unter den Betroffenen waren ein zwei Jahre altes Kind und eine 85-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Was die Frau zu den Angriffen trieb, ist unklar.

Den Angaben zufolge war die 48-Jährige am Donnerstag durch den Ort gelaufen, wo sie zunächst einen Zweijährigen von seinem Tretroller stieß, der dabei stürzte. Einer 85-jährigen Passantin schlug sie mit einem Stein gegen das Ohr, einer 58-jährigen Bedienung gegen den Kopf, wie es weiter hieß. Alle drei wurden leicht verletzt. Die Polizei traf die Frau an, ließ sie nach der Aufnahme des Sachverhalts aber gehen. Angaben zum Zustand der Frau lagen zunächst nicht vor.