Frau in Hamburg getötet - Verdächtiger war ausreisepflichtig

Hamburg/Altötting (dpa) - Der Verdächtige im Fall des gewaltsamen Todes einer 70-Jährigen in Hamburg hätte nicht mehr in Deutschland sein dürfen, war aber untergetaucht. «Der Mann war zuletzt in einer Unterkunft für Geflüchtete im Landkreis Altötting untergebracht», sagte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern. Es habe Hinweise auf eine psychische Erkrankung gegeben.

Im Anschluss an einen Klinikaufenthalt war er im August 2026 nicht mehr in seine Unterkunft zurückgekehrt, in der Folge untergetaucht und daher polizeilich zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, teilte der Behördensprecher mit. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Die Polizei Hamburg teilte ebenfalls mit, dass dem LKA der Hansestadt Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 27-jährigen Mannes vorlägen. Zudem laufen den Angaben zufolge in Hamburg Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts.

Behörden bemühten sich um Papiere für Abschiebung

Schon im März 2025 hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Asylantrag des 27-Jährigen demnach abgelehnt und den Mann zur Ausreise aufgefordert. Dieser habe Deutschland aber nicht freiwillig verlassen - und eine Abschiebung sei zunächst daran gescheitert, dass die Behörden ohne entsprechende Papiere nicht zweifelsfrei feststellen konnten, welche Staatsangehörigkeit der Mann besitzt. Er war der Regierung von Oberbayern zufolge im Herbst 2022 aus Italien illegal eingereist - und wegen unter anderem wegen dieses Versuchs später auch zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

2025 sei der 27-Jährige noch einmal verurteilt worden, teilte der Behördensprecher mit. Wegen Diebstahls habe er damals eine Bewährungsstrafe von acht Monaten erhalten. Dass er bis zu der Gewalttat in Hamburg dennoch nicht abgeschoben werden konnte, lag der Behörde zufolge daran, dass Zielstaaten dem Mann ohne Papiere die Einreise verweigern würden. Man habe zwar wegen der Angaben des Mannes bei gambischen Auslandsvertretungen ein Verfahren zur Beschaffung von Ersatzpapieren eingeleitet - bislang aber ohne Erfolg.

Tatverdächtiger und 70-Jährige waren wohl miteinander bekannt

In der vergangenen Woche war die Leiche der Frau in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Lokstedt gefunden worden. Der 27-Jährige war demnach auf einem nahegelegenen Polizeikommissariat erschienen und habe eine Körperverletzung angezeigt. Auf dem Weg zum Tatort hat er nach Angaben der Polizei von vergangener Woche plötzlich von einer toten Person in einer Wohnung berichtet. Aktuellen Angaben zufolge liegen Erkenntnisse vor, wonach die Geschädigte und der Tatverdächtige in einem Bekanntschaftsverhältnis zueinander standen. Weitere Informationen zum Ermittlungsverfahren nannte die Polizei nicht.