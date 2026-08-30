Frau stirbt nach Messerangriff in Rosenheimer Bahnhof

Rosenheim (dpa) - Eine Frau ist in der Nacht im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 31-jährige Britin wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Derzeit sei unklar, ob die Frau und der Mann sich gekannt hätten. Ebenso sei unbekannt, was die Frau in Bayern gemacht habe. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat. Dafür sucht sie nach Zeugen, die einen Streit in der Nacht gegen 0.50 Uhr oder früher am Bahnhof in Rosenheim beobachtet haben.

Betroffenheit nach der Tat

Der Zugverkehr war durch die Tat nicht wesentlich beeinträchtigt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die letzten Züge fuhren in Rosenheim um 0.40 Uhr und die Arbeit der Spurensicherung in einer Unterführung des Bahnhofs sei bereits beendet gewesen, als die ersten Züge am frühen Morgen wieder gefahren seien.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn äußert Betroffenheit: «Unsere Gedanken sind heute bei den Angehörigen und Freunden der jungen Frau». Die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, die zusammen mit der Bundespolizei vor Ort waren, müssten die Bilder der Nacht zunächst verarbeiten.