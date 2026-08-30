Mann fährt mit Traktor auf Menschenmenge zu - zwei Verletzte

Bad Kissingen (dpa/lby) - Ein Mann soll mit seinem Traktor auf eine Menschenmenge in Bad Kissingen zugefahren sein und dabei mindestens zwei Menschen leicht verletzt haben. Die Menschen befanden sich am Samstagabend auf der Wiese des Mannes in der Nähe des Veranstaltungsgeländes des «Bad Kissingen Open Air 2026», um einem Konzert von Sänger und Songwriter Wincent Weiss zuzuhören, wie die Polizei mitteilte.

Der 52 Jahre alte Eigentümer der Wiese soll zuvor von der Polizei gefordert haben, dass diese geräumt wird. Die Polizei räumte sie jedoch nicht. Kurze Zeit später kam der Mann mit seinem Traktor wieder und fuhr auf der Wiese hin und her. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.