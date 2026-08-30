Radfahrer schlägt Autoscheibe nach Beinahe-Unfall ein

Lindenberg im Allgäu (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer hat nach einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem Auto in Lindenberg im Allgäu (Landkreis Lindau) die Scheibe des Wagens eingeschlagen. Danach soll der Mann mit seinem Rad geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bog der 74 Jahre alte Autofahrer am Samstag in eine Straße, als der Radfahrer die Straße kreuzte. Der Senior bremste noch rechtzeitig und wollte sich bei dem offensichtlich geschockten Radfahrer entschuldigen, wie es hieß. Der Mann stieg jedoch von seinem Fahrrad ab und schlug die rechte Seitenscheibe des Autos ein. Dabei entstand ein Schaden von rund 450 Euro. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Radfahrer.