Auto kracht mit Bus zusammen – fünf Fahrgäste verletzt

Rosenheim (dpa/lby) - Fünf Businsassen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus in Rosenheim verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 71 Jahre alter Autofahrer dem Bus die Vorfahrt genommen.

Demnach prallte der Autofahrer am Samstag mit seinem Wagen in den Bus. Er und der 59 Jahre alte Busfahrer blieben unverletzt, so ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Aufpralls wurden fünf Fahrgäste leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro, hieß es. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.