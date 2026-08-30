Radfahrer stürzt bei Überholmanöver und wird schwer verletzt

Oberhaching (dpa/lby) - Ein 59 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall im Perlacher Forst bei Oberhaching (Landkreis München) schwer verletzt worden. Grund für den Unfall war ein missglücktes Überholmanöver mit einem anderen Radfahrer, wie die Polizei mitteilte.

Demnach waren beide Männer am Samstagabend mit ihren Rädern auf einem asphaltierten Weg im Perlacher Forst unterwegs. Beim Überholvorgang kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der 59-Jährige das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte.

Der Münchner erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand trug der Mann keinen Helm. Der 53 Jahre alte zweite Radfahrer blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt. Sie weist darauf hin, dass Fahrradhelme Kopfverletzungen häufig verhindern oder zumindest deren Schwere verringern können. Eine gesetzliche Helmpflicht besteht für Radfahrer nicht.