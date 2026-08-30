Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Kleinkahl (dpa/lby) - Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Kleinkahl (Landkreis Aschaffenburg) bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Demnach verlor der Mann am Morgen in einem kurvigen Streckenabschnitt auf der Staatsstraße 2305 die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Die Unfallursache sei unklar, so der Sprecher.

Ein entgegenkommender Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Motorrad stieß gegen die Front des Autos, anschließend landete der 67-Jährige samt Maschine im Grünstreifen.

Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die beiden Insassen des Autos wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Unfallbeteiligten und Angehörigen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, hieß es. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.