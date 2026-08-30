Autofahrer flüchtet mit bis zu 180 km/h vor Polizei

Mellrichstadt (dpa/lby) - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Beamte wollten den Mann am Samstag kontrollieren, doch noch bevor sie an sein Auto herantreten konnten, fuhr er davon, wie die Polizei mitteilte. Die Streife nahm mit Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignalen die Verfolgung auf.

Der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Eußenhausen fort und raste anschließend bis Henneberg. Dort verloren die Einsatzkräfte das Fahrzeug aus den Augen. Eine umfangreiche Fahndung mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Thüringen und einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos. Der 40-Jährige soll der Polizei bereits vor der Verfolgungsfahrt bekannt gewesen sein. Die Fahndung dauert an, Zeugen werden um Hinweise gebeten.