Greuther Fürth holt erfahrenen Stürmer aus Frankreich

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth bessert im Sturm nach. Der fränkische Fußball-Zweitligist hat Angreifer Jordan Siebatcheu (30) ablösefrei verpflichtet. Wie die Fürther mitteilten, unterschrieb der gebürtige US-Amerikaner einen Vertrag über zwei Jahre. Das Kleeblatt hat die Option auf eine weitere Saison.

Siebatcheu lief zuletzt für Stade Reims in Frankreich auf. Er hat schon für den 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach 75 Einsätze in der Bundesliga absolviert. Außerdem war er in der Schweiz, Frankreich und Portugal aktiv.

«Er ist ein großer, bulliger Strafraumstürmer mit einem guten Abschluss und kann auch als Wandspieler Bälle festmachen. Wir freuen uns, dass er sich für den Schritt zurück nach Deutschland und vor allem zu uns entschieden hat», sagte Sportgeschäftsführer Daniel Meyer über Siebatcheu.