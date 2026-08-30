1860 München verpasst auch gegen Landsberg ersten Heimsieg

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München ist in der Fußball-Regionalliga knapp seiner ersten Niederlage im heimischen Grünwalder Stadion entgangen. Die lange Zeit dominierenden «Löwen» konnten beim 1:1 (1:0) gegen den mutigen Aufsteiger TSV Landsberg wie schon in ihrem ersten Heimspiel gegen den FC Augsburg II eine Führung nicht in einen Dreier umwandeln. Auch Kapitän Dennis Dressel (90.+5) konnte mit einem Schuss aus mehr als 20 Metern kurz vor dem Abpfiff den Lucky Punch für die Münchner nicht mehr setzen.

Vor 15.000 Zuschauern brachte Michael Eberwein den weiter ungeschlagenen Favoriten aus Giesing in der 15. Minute mit einem abgezockten Foulelfmeter in die Tormitte in Führung. Landsbergs Keeper Leopold Leimeister hatte zuvor Stürmer Florian Niederlechner zu Fall gebracht. Nach dem Wechsel konnten die weiter sieglosen Gäste ebenfalls vom Punkt ausgleichen: Furkan Kircicek (53.) blieb bei einem von Dressel an Ünal Tosun verursachten Elfmeter cool.

Die «Löwen» hatten die Partie lange im Griff, verpassten aber das 2:0. In der Schlussphase musste Torwart Vitus Eicher gegen Fynn Heinze (78.) und Kilian Pittrich (87.) retten. Aber auch die in den letzten Minuten anstürmende Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar, die im ersten Heimspiel sogar ein 2:0 gegen Augsburg nicht zum Sieg nutzen konnten, verpasste das Siegtor.