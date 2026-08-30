Das war beim Rosstag am Tegernsee geboten

Rottach-Egern (dpa/lby) - Strahlender Sonnenschein und Traumkulisse am Tegernsee: Beim Rosstag in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) verfolgten zahlreiche Schaulustige den Umzug. Kutschen, Chaisen, Landauer und andere historische Wagen und prächtige Brauereigespanne waren dabei.

Traditionell begleiten auch Trachtengruppen und Blaskapellen das Spektakel. Und: «Althergebracht empfangen Mensch und Tier» den Segen der Geistlichkeit, wie es vorab hieß.

Der Rosstag hatte vor mehr als 50 Jahren auf Initiative des Pferdeliebhabers Thomas Böck unter dem Motto «d'Fuhrleut kemman z'amm» das erste Mal stattgefunden. Seit Böcks Tod 2007 veranstaltet die Gemeinde den Rosstag.