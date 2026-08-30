Erinnerung an 5:4: Osnabrücker Sondertrikot gegen FC Bayern

Osnabrück (dpa) - Die Spieler des VfL Osnabrück werden am Mittwochabend im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München in Sondertrikots auflaufen. Das Design des weißen Shirts mit lilafarbenem Kragen erinnert an jene Trikots, in denen die Osnabrücker in der Saison 1978/79 sensationell im Pokal mit 5:4 bei den Bayern gewannen. Knapp 48 Jahre später treffen der Zweitliga-Aufsteiger und der deutsche Fußball-Meister in der ersten Runde wieder aufeinander (Mittwoch, 20.45 Uhr/ARD und Sky).

«Das ist natürlich für die Stadt, für die Fans, für uns alle ein absolutes Highlight», sagte Osnabrücks Trainer Timo Schultz bei Sky nach dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum. «Und ich glaube schon, dass wir sie an der Bremer Brücke überraschen können. Das hat schon ein besonderes Flair bei uns. Wir brauchen nicht über die Favoritenrolle und die Oddset-Quote zu sprechen. Aber es geht bei 0:0 los. Und ich habe schon alles erlebt. Solange das Ding nicht durch ist, werden wir auf jeden Fall mit offenem Visier zu Werke gehen.»