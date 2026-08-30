Wasserbüffel läuft auf Straße und kracht mit Auto zusammen

Hahnbach (dpa/lby) - Ein Wasserbüffel ist bei Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) auf eine Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Sowohl der Autofahrer als auch der tierische Ausreißer blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 50 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend in Richtung Hahnbach unterwegs, als der Wasserbüffel plötzlich vor ihm auf der Fahrbahn stand. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen die Büffelkuh. Das Tier lief anschließend in ein angrenzendes Feld. Die Feuerwehr sperrte daraufhin die Straße ab, hieß es weiter.

Der Halter konnte die Büffelkuh schnell anlocken. Ins Gehege wollte sie allerdings nicht zurück – aus gutem Grund: Wie sich herausstellte, hatte die Büffelkuh ihr Kalb in der Nähe abgelegt. Mit Hilfe einer Drohne konnte der Nachwuchs schließlich ausfindig gemacht werden. Nachdem Mutter und Kalb wieder vereint waren, machten sie sich laut Polizei gemeinsam auf den Rückweg ins Gehege. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.