Zivile Motorradstreife zieht mehrere Raser aus dem Verkehr

Lenggries (dpa/lby) - Bei Verkehrskontrollen bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) hat die Polizei mehrere Raser gestellt. Eine zivile Motorradstreife kontrollierte am Samstag den Verkehr auf der Bundesstraße 13 und rund um den Sylvensteinspeicher, wie die Polizei mitteilte.

Dabei wurden unter anderem zwei Supermoto-Fahrer erwischt, die in einer 50er-Zone mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde fuhren und zudem das Überholverbot missachteten. Einer der beiden, ein 29-Jähriger, muss mit einem Bußgeld von rund 700 Euro und zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Dem 20 Jahre alten zweiten Fahrer droht wegen technischer Veränderungen an seiner Maschine und des Verdachts, ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein, eine Anzeige.

Auch ein Autofahrer geriet ins Visier der Beamten. Er soll bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde ebenfalls mit mehr als 130 gefahren sein. Zudem soll er zwei Radfahrer bei hoher Geschwindigkeit mit nur rund 50 Zentimetern Abstand überholt haben. Das Videomaterial wird nun von einem Sachverständigen ausgewertet. Allein für die festgestellten Ordnungswidrigkeiten könnten rund 1.500 Euro Bußgeld anfallen. In mindestens drei weiteren Fällen stoppte die Polizei Motorrad- und Autofahrer wegen Verkehrsverstößen.