Medizinischer Notfall - Mann gibt sich als Sanitäter aus

Landshut (dpa/lby) - Auf der Dult in Landshut hat sich ein 24-Jähriger als Rettungssanitäter ausgegeben und einen Arztkoffer mit verschreibungspflichtigen Medikamenten dabeigehabt. Er habe am Samstagabend versucht, einen 22-Jährigen mit Kreislaufproblemen zu behandeln und ihm einen Schlauch in den Hals einzuführen, teilte die Polizei mit. Rettungssanitätern, die später eintrafen, kam sein Verhalten bei der weiteren Behandlung komisch vor und sie alarmierten die Polizei.

Der 24-Jährige soll demnach falsches Vokabular verwendet haben. Zudem soll er leicht alkoholisiert gewesen sein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Arztkoffer wurde sichergestellt. Es wird nun ermittelt, ob der Mann medizinische Vorkenntnisse besitzt und inwieweit er zu dem medizinischen Eingriff berechtigt war. Auch die Berechtigung für den Besitz der Medikamente wird geprüft.