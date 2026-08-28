Frau wird Opfer von Trickbetrug

Eichenau (dpa/lby) - Eine Frau hat in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck) Bargeld und Gegenstände im Wert von rund 60.000 Euro an Trickbetrüger übergeben. Die 73-Jährige hatte am Donnerstag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten, wie die Polizei mitteilte.

Dieser habe ihr von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählt. Angeblich um die Sicherheit ihres Vermögens zu gewährleisten, habe der Betrüger die Frau aufgefordert, Geld und Schmuck vor die Haustür zu legen. Innerhalb der nächsten drei Stunden hätten der oder die unbekannten Täter laut Polizei unbemerkt die Wertsachen abgeholt.

Die Kripo ermittelt und warnt vor Trickbetrügern am Telefon.