Landwirt stirbt bei Unfall mit Siloballen auf eigenem Hof

Irschenberg (dpa/lby) - Ein Siloballen ist in Irschenberg (Landkreis Miesbach) ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auf einen Landwirt gefallen und hat ihn getötet. Eine Angehörige habe den 68-Jährigen am Donnerstagnachmittag leblos unter dem Ballen auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen gefunden, teilte die Polizei mit. Der Ballen war demnach bei Arbeiten aus der Ballenzange eines Frontladers auf den Landwirt gefallen.

Ein Notarzt habe noch versucht, den Mann zu reanimieren – ohne Erfolg. Angehörige wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich laut Polizei nicht.