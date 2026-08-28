Junger Autofahrer prallt gegen Baum - Lachgas im Spiel?

Mainaschaff (dpa/lby) - Ein 18-jähriger Autofahrer ist in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt - er und zwei Mitfahrer wurden dabei verletzt. Die Polizei ermittelt, ob der vorangegangene Konsum von Lachgas den Unfall verursacht haben könnte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Fahranfänger war demnach mit den beiden 19-jährigen Mitfahrern am Donnerstagabend unterwegs, als er mit dem Wagen von der Straße abkam, über einen Bordstein fuhr und gegen den Baum prallte. Das Auto beschädigte zudem ein Verkehrszeichen und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen und die Mitfahrer in Krankenhäuser. Wie schwer die drei verletzt wurden, war zunächst unklar.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich dem Polizeisprecher zufolge Hinweise darauf, dass der Fahrer Lachgas konsumiert haben könnte. Außerhalb des Wagens sowie darin stellten die Beamten eine entsprechende Flasche und zum Konsum geeignete Luftballons sicher. Dem Fahrer wurde Blut abgenommen, um zu klären, ob ein möglicher Konsum zur Fahruntüchtigkeit führte.