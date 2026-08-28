Rentner fährt durch Baustelle – Polizei stoppt Weiterfahrt

Landshut (dpa/lby) - Ein 86-Jähriger ist trotz einer Absperrung rund einen Kilometer durch eine Baustelle in Landshut gefahren und hat auf der frisch asphaltierten Fahrbahn gewendet. Ein Bauarbeiter stoppte den Mann am Donnerstagnachmittag und verständigte die Polizei, wie diese mitteilte. Der Senior wollte nach eigenen Angaben zu seiner Wohnanschrift gelangen.

Bei der Kontrolle wirkte der 86-Jährige laut Polizei verwirrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr dauern an.