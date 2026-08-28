22-Jähriger stirbt bei Crash auf Bundesstraße - Autorennen?

Gebenbach (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zweier hochmotorisierter Autos mit einem Lastwagen ist auf der Bundesstraße 299 in der Oberpfalz ein 22-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Die beiden Wagen verloren nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Morgen auf regennasser Straße die Kontrolle und gerieten in die Gegenspur. Die Ermittler prüfen den Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wie ein Polizeisprecher sagte. Aquaplaning war entgegen einer ersten Mitteilung nicht die Ursache.

Der Unfall passierte bei Gebenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach). Die entgegenkommende 41-jährige Lastwagenfahrerin versuchte den Angaben zufolge, den beiden Autos auszuweichen. Sie konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Lastwagen sowie eines der beiden Autos brannten vollständig aus. Die Lkw-Fahrerin und der 30 Jahre alte Fahrer des brennenden Autos verließen ihre Fahrzeuge und wurden leicht verletzt.

Für den 22-jährigen Fahrer des zweiten Wagens kam jedoch jede Hilfe zu spät: Durch die starke Verformung der Fahrerseite starb er laut Polizei am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft zog zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter hinzu, die Ermittlungen dauern an. Die B299 war mehrere Stunden lang gesperrt.