Aggressiver Fahrgast dringt in Zugkabine ein und flüchtet

Waakirchen (dpa/lby) - Ein aggressiver Fahrgast hat in einem Regionalzug bei Waakirchen (Landkreis Miesbach) für einen Zwischenfall gesorgt. Der 21-jährige Mann drang nach Angaben der Bundespolizei nach einer Verwarnung in die Fahrerkabine ein, beschimpfte den Triebfahrzeugführer und bezeichnete ihn als «Nazi». Der Lokführer leitete demnach schließlich eine Gefahrenbremsung ein. Verletzt worden sei durch die Schnellbremsung niemand.

Am Bahnhof habe der Mann zudem mehrfach gegen Zugscheiben getreten und sei in ein Wohngebiet geflüchtet. Die Polizei fasste ihn dort nach kurzer Fahndung und fand bei ihm eine kleine Menge Marihuana. Nach eigenen Angaben hatte der Mann vor der Fahrt Alkohol, Marihuana und ein Medikament konsumiert. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, betriebsgefährdender Handlungen und Beleidigung.