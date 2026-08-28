Seniorin nach Badeunfall im Starnberger See wiederbelebt

Münsing (dpa/lby) - Eine 78-Jährige ist im Starnberger See leblos im Wasser treibend entdeckt und anschließend reanimiert worden. Die Frau trieb am Donnerstagabend rund 100 Meter vom Ufer entfernt bei Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Die Wasserrettung brachte die Münchnerin ans Ufer und begann mit der Wiederbelebung; ein Notarzt setzte diese fort.

Im kritischen Zustand kam die Seniorin den Angaben zufolge in eine Klinik, ihr aktueller Gesundheitszustand war zunächst nicht bekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht, die Polizei ging von einem Badeunfall aus.