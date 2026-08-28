Mann schlägt Dreijährigem mit Faust ins Gesicht

Bobingen (dpa/lby) - Ein 65-Jähriger soll im Landkreis Augsburg einem dreijährigen Kind mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Junge war am Donnerstag mit seinen Eltern in Bobingen unterwegs, als der Mann unvermittelt auf ihn zulief, wie die Polizei mitteilte. Das Kind erlitt ein Hämatom am Nasenbein und blutete aus der Nase.

Der Vater stellte laut Polizei den Mann, woraufhin dieser in einen Bus flüchtete. Nach einer Fahndung nahmen Beamte den 65-Jährigen am Bahnhof fest. Die Polizei erstattete Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Der Mann und die Familie kannten sich den Angaben zufolge nicht.