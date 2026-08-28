Zwei geflohene Häftlinge werden im Maisfeld entdeckt

Laufen (dpa/lby) - Zwei Insassen sind zunächst aus dem oberbayerischen Gefängnis Laufen-Lebenau entkommen - und wenige Stunden später in einem Maisfeld wieder gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, war dem 16-Jährigen und dem 18-Jährigen am späten Vormittag die Flucht gelungen - und zwar aus einem Betriebsgebäude außerhalb des umzäunten Bereichs der JVA. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

Umstelltes Maisfeld

Es lief eine große Suchaktion an, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Am Nachmittag lieferte ein Bediensteter der JVA, der sFeierabend hatte und sich auf dem Heimweg befand, den entscheidenden Hinweis: Er beobachtete demnach, wie die beiden in ein Maisfeld rannten. Die Polizei und der JVA-Mitarbeiter umstellten daraufhin das Feld - und die beiden konnten festgenommen werden. Sie kamen zurück ins Gefängnis. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, versicherte die Polizei.

In der JVA Laufen-Lebenau sind vor allem männliche Jugendliche und Heranwachsende in Untersuchungshaft oder nach einer Verurteilung zu Jugendstrafen untergebracht.