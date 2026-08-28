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Passanten reanimieren leblosen Mann in Altstadt

Passanten finden in Landshut einen leblosen Senior. Die Ersthelfer greifen sofort ein und retten dem Mann damit wohl das Leben.

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Mann bricht zusammen Monika Skolimowska/dpa

Landshut (dpa/lby) - Passanten und eine zufällig vorbeikommende Polizistin haben einem 85-Jährigen in der Landshuter Altstadt wohl das Leben gerettet. Die Passanten fanden den Mann am Donnerstagvormittag leblos am Boden und alarmierten den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Eine 41-jährige Polizeiangehörige auf Kuriergang habe mit der Reanimation begonnen und diese gemeinsam mit weiteren Ersthelfern bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt fortgesetzt. 

Der 85-Jährige wurde erfolgreich reanimiert und mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es laut Polizei nicht.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-596396/1