Passanten reanimieren leblosen Mann in Altstadt

Landshut (dpa/lby) - Passanten und eine zufällig vorbeikommende Polizistin haben einem 85-Jährigen in der Landshuter Altstadt wohl das Leben gerettet. Die Passanten fanden den Mann am Donnerstagvormittag leblos am Boden und alarmierten den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Eine 41-jährige Polizeiangehörige auf Kuriergang habe mit der Reanimation begonnen und diese gemeinsam mit weiteren Ersthelfern bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt fortgesetzt.

Der 85-Jährige wurde erfolgreich reanimiert und mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es laut Polizei nicht.