Freitagsgebet-Schild wieder beschmiert: Verdächtiger gefasst

Penzberg (dpa/lby) - Seit Wochen wird das Hinweisschild für das islamische Freitagsgebet in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) immer wieder mit Farbe beschmiert – nun hat die Polizei einen Verdächtigen auf frischer Tat gefasst. Ein 23-Jähriger habe den Gottesdienstanzeiger nachts mit Lackspray besprüht, teilte die Polizei mit.

Zwei Streifenbesatzungen hätten ihn dabei beobachtet. Bei seiner Flucht mit einem Pedelec sei er von den Beamten zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen worden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Das Schild war zuvor bereits mehrfach beschmiert worden – zuletzt vergangene Woche. Die letzten drei unversehrten Anzeiger waren mit Farbe übersprüht und von der Polizei sichergestellt worden. In keinem der vorangegangenen Fälle sei bislang ein Verdächtiger ermittelt worden, so die Polizei.

Hinweis auf Freitagsgebet einmalig in Deutschland

Die Stadt Penzberg hatte entschieden, an den Ortseingängen künftig neben den Hinweisen auf katholische und evangelische Gottesdienste auch ein Schild für das Freitagsgebet der islamischen Gemeinde anzubringen. Nach Angaben des Penzberger Imams Benjamin Idriz ist dies bundesweit einmalig. Der Gemeinde zufolge waren im Zusammenhang mit dem Projekt zuvor zahlreiche Drohungen und Hassbotschaften eingegangen, daneben habe es aber auch Solidaritätsbekundungen gegeben.