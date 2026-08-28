Hoeneß wird in Hamburg mit «Legenden-Award»geehrt

Hamburg (dpa) - Uli Hoeneß wird am kommenden Montag mit dem «Legenden-Award» der «Sport Bild» ausgezeichnet. Der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters werde die Ehrung bei der 24. Auflage der «Sport Bild Awards» in der Hamburger Fischauktionshalle entgegennehmen, teilte die Bild-Gruppe mit.

«Uli Hoeneß hatte immer die herausragende Fähigkeit, den FC Bayern dahin zu führen, wo er ihn selbst gesehen hat - an die Spitze der Bundesliga und die Spitze in Europa. Ohne ihn würde es den Verein, so wie er sich über Jahrzehnte entwickelt hat und heute dasteht, nicht geben», sagte Henning Feindt, Chefredakteur der «Sport Bild». Damit reihe er sich ein «in die Allergrößten der Vereinsgeschichte wie Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Eine Legende der Bayern und des deutschen Fußballs».

Rund 700 Gäste werden erwartet

Seit 2003 ehrt die «Sport Bild» Sport-Persönlichkeiten, Teams und Momente, die das Jahr in besonderer Weise geprägt haben. Rund 700 Gäste werden erwartet. Erstmals führt TV-Moderatorin Esther Sedlaczek durch die Verleihung.

Für die diesjährige Preisverleihung werden unter anderem Bayern-Präsident Herbert Hainer, die früheren Fußball-Profis Hasan Salihamidzic und Roman Weidenfeller sowie DFB-Präsident Bernd Neuendorf erwartet. Auf der Gästeliste stehen zudem die Ex-Handballer Stefan Kretzschmar und Silvio Heinevetter sowie Sprinter Owen Ansah.

Neben dem «Legenden-Award» werden acht weitere Auszeichnungen verliehen. Geehrt werden herausragende Leistungen in den Kategorien «Fußball-Star des Jahres», «Olympia-Award», «Star des Jahres», «Weltmeister-Award», «Aufsteiger des Jahres», «TV-Award» und «Kids Charity-Award». Zudem gibt es den «Sonderpreis der Chefredaktion».