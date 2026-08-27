Auf Hitzetag folgen kräftige Gewitter

München (dpa/lby) - Gewitter im Anmarsch: Nach einem Tag mit reichlich Sonne und Temperaturen von mehr als 30 Grad kommt ein Wetterumschwung. Für Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit teils kräftigen Gewittern in Bayern. Dazu kann es Hagel, lokal teils heftigen Starkregen und orkanartige Böen geben. Während es am Vormittag noch an die 30 Grad haben soll, kühlt die Luft dann nachmittags merklich ab.

Heute gibt es nochmals hochsommerliches Wetter und Sonne satt. Am heißesten dürfte es in Mainfranken mit 33 Grad werden. Aber auch im restlichen Freistaat sollen sich die Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad einpendeln.

In der Nacht zum Freitag ziehen der Vorhersage nach von Westen her allmählich Wolken auf. Zunächst in Franken, später auch im restlichen Freistaat kann es wiederholt schwere Gewitter mit Starkregen bis 30 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und orkanartige Böen bis 110 Kilometer pro Stunde geben.

Nach einer gewittrigen Nacht rechnen die Meteorologen für den Samstag wieder mit freundlicherem Wetter.