Festnahme nach mutmaßlicher Bedrohung mit Messer

Aidenbach (dpa/lby) - Nach einer mutmaßlichen Bedrohungslage hat die Polizei einen 22 Jahre alten Mann in Aidenbach (Landkreis Passau) festgenommen. Er soll am Nachmittag in einem Hauseingang einen 20-jährigen Bekannten mit einem Messer bedroht haben, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Beamten sei der Tatverdächtige bereits verschwunden gewesen. Wenig später sei er bei seiner Freundin ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen worden. Die mutmaßliche Tatwaffe sei sichergestellt worden. Weitere Details zu den Ermittlungen teilte die Polizei nicht mit.

Der Beschuldigte ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, vorwiegend wegen Eigentumsdelikten, hieß es.