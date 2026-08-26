Abschiebehäftling flieht bei Transport

Kottmannsdorf (dpa/lby) - Ein Abschiebehäftling ist bei einem Transport im Landkreis Bamberg geflohen. Der 26-Jährige habe sich am Mittwochabend bei einem Halt auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 505 der Begleitung von Beamten entzogen und sei zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Der Transport mit dem Marokkaner war den Angaben zufolge auf der B505 in Richtung Norden unterwegs. Gegen 18.20 Uhr sei er kurz vor Kottmannsdorf in Richtung Rothensand und Kleinbuchfeld davongelaufen.

Mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber suchten am Abend nach dem 26-Jährigen. Wer den Mann gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll den Notruf wählen. Die Polizei riet davon ab, selbst an den Gesuchten heranzutreten oder Anhalter mitzunehmen.