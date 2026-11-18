München (dpa/lby) - Der frühere Welt- und Europameister Paul Breitner ist Ehrengast einer Gala des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV). Der frühere Nationalspieler besucht am Samstag die 31. Ehrenamtspreisverleihung. Gemeinsam mit BFV-Präsident Christoph Kern, Vizepräsidentin Inge Pirner, Verbands-Ehrenamtsreferent Andreas Vogler sowie dem Vizepräsidenten der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, Joachim Buchwieser, wird Breitner die Urkunden an die Geehrten überreichen.

Die Auszeichnung setzt den Angaben zufolge «ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für Menschen, deren Einsatz für den Amateurfußball alles andere als selbstverständlich» ist. Insgesamt werden 22 Menschen im Münchner GOP-Varieté-Theater geehrt.

Breitner gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. 1972 wurde der langjährige Star des FC Bayern München Europameister, zwei Jahre später Weltmeister im eigenen Land. Seit 2006 engagiert er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Hildegard ehrenamtlich bei der Münchner Tafel.